 В Татарстане продолжают действовать ковидные ограничения, установленные до январских каникул
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В Татарстане продолжают действовать ковидные ограничения, установленные до январских каникул

Послабления предусматривались только на период новогодних праздников. 

Республика
11 января 2022  18:56
Автор:
Роза Габитова

В Татарстане продолжают действовать коронавирусные ограничения, установленные до январских каникул. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«Пока работаем в режиме ограничений, установленных до новогодних каникул» — отметила Фазлеева.

По ее слова, послабление предусматривались только на период праздников. Однако они смогут появиться снова в зависимости от эпидемиологической ситуации в республике на следующей неделе.

Во время каникул проведено более 400 проверок на соблюдение коронавирусных мер. В 10% учреждений обнаружили нарушения, рассказала заместитель.

Ранее «КВ» сообщали, что эмр Челнов раскритиковал доклад главного санврача города за ослабление антиковидных мер.

 

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