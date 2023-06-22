Мишустин заявил о необходимости наращивания строительства Ту-214

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой активизировать строительство среднемагистральных узкофюзеляжных двухдвигательных пассажирских самолетов Ту-214. Он призвал участников совещания по развитию авиаотрасли обсудить дополнительное финансирование данного направления и рассмотреть возможность расширения проекта.

Мишустин отметил, что Казанский авиазавод должен выпускать десять Ту-214 ежегодно к 2025 году.

Также он добавил, что пилоты, с которыми он общался, подтвердили надежность данного самолета.

Ранее «КВ» сообщали, что Мишустин рассказал, что на расширение производства Ту-214 выделят 41,8 млрд рублей.