 Мишустин заявил о необходимости наращивания строительства Ту-214
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Мишустин заявил о необходимости наращивания строительства Ту-214

Казанский авиазавод должен выпускать десять Ту-214 ежегодно к 2025 году.

Россия/Мир
22 июня 2023  17:45
Автор:
Роза Габитова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выступил с инициативой активизировать строительство среднемагистральных узкофюзеляжных двухдвигательных пассажирских самолетов Ту-214. Он призвал участников совещания по развитию авиаотрасли обсудить дополнительное финансирование данного направления и рассмотреть возможность расширения проекта.

Мишустин отметил, что Казанский авиазавод должен выпускать десять Ту-214 ежегодно к 2025 году. 

Также он добавил, что пилоты, с которыми он общался, подтвердили надежность данного самолета.

Ранее «КВ» сообщали, что Мишустин рассказал, что на расширение производства Ту-214 выделят 41,8 млрд рублей.

 

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