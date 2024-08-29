Митрополит Кирилл поздравил казанцев с праздником Успения Богородицы

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Город
29 августа 2024  13:45
Автор:
Эндже Гарафиева

Русская Православная Церковь отмечает праздник Успения Пресвятой Богородицы и Приснодевы Марии. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл поздравил православных верующих со светлым праздником, отметив, что он «соединяет небо и землю» и возносит всех верующих к Богу.

В своем поздравлении митрополит также выразил благодарность первым лицам республики, которые внесли значительный вклад в развитие Казанской митрополии. Он вспомнил о заслугах первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева и бывшего главы Казани Камиля Исхакова, которые способствовали возвращению Казанской иконы и строительству собора.

Митрополит Кирилл также поблагодарил Святейшего Патриарха Алексия II за участие в возвращении Казанской иконы, Святейшего Патриарха Кирилла за закладку и освящение собора, а также руководство республики и города за поддержку церкви.

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