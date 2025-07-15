Михаил Мишустин поручил установить точные сроки производства авиатехники в Казани

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал установить четкие производственные графики для отечественных авиалайнеров, включая казанские Ту-214. Это заявление прозвучало на стратегической сессии по развитию авиапромышленности, где обсуждалась актуализация отраслевой программы до 2030 года.

Ключевые поручения:

Определить конкретные сроки выпуска импортозамещенных версий Ту-214 и Ил-96-300

Ускорить производство вертолетной линейки от «Ансатов» до тяжелых Ми-38

Пересмотреть графики поставок с учетом текущих вызовов

Казанский авиазавод, столкнувшийся с кадровым дефицитом, продолжает сборку среднемагистральных Ту-214. По данным источников, предприятие завершит первый самолет начатый в 2024 году, после чего приступит ко второму. «Ростех» ранее анонсировал поставку 11 таких лайнеров «Аэрофлоту».