Михаил Мишустин поручил установить точные сроки производства авиатехники в Казани

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Россия/Мир
15 июля 2025  17:54

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин потребовал установить четкие производственные графики для отечественных авиалайнеров, включая казанские Ту-214. Это заявление прозвучало на стратегической сессии по развитию авиапромышленности, где обсуждалась актуализация отраслевой программы до 2030 года.

Ключевые поручения:

  • Определить конкретные сроки выпуска импортозамещенных версий Ту-214 и Ил-96-300
  • Ускорить производство вертолетной линейки от «Ансатов» до тяжелых Ми-38

Пересмотреть графики поставок с учетом текущих вызовов

Казанский авиазавод, столкнувшийся с кадровым дефицитом, продолжает сборку среднемагистральных Ту-214. По данным источников, предприятие завершит первый самолет начатый в 2024 году, после чего приступит ко второму. «Ростех» ранее анонсировал поставку 11 таких лайнеров «Аэрофлоту».

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