Мизулина сообщила о том, что у подростков из Казани вымогают деньги через соцсети

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила о появлении в соцсетях каналов, организующих травлю подростков под видом разоблачений. В своем Telegram-канале общественный деятель рассказала, что подобные ресурсы были обнаружены в Воронеже, Калининграде, Пензе, Казани и других городах России.

По словам Мизулиной, злоумышленники публикуют фотографии несовершеннолетних, сопровождая их оскорблениями и разглашая личную информацию. За удаление компрометирующих материалов организаторы каналов требуют от 200 до 350 рублей. Деньги предлагается переводить на карты Сбербанка с пометкой «возврат долга».

Екатерина Мизулина намерена обратиться в Генеральную прокуратуру и банк с просьбой провести проверку данных каналов и принять меры по пресечению противоправной деятельности.