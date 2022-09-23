Минобороны: под частичную мобилизацию не попадут сотрудники связи, финансового и IT-сектора

В Минобороны России сообщили, сотрудники каких предприятий и компаний не будут подлежать частичной мобилизации.
Под призыв не попадут россияне с высшим образованием, которые работают в аккредитованных организациях в области информационных технологий. А именно сотрудники, задействованные в разработке и внедрении решений для информационных технологий и ответственные за работу информационной инфраструктуры.
Также частичной мобилизации не будут подлежать сотрудники :
российских операторов связи и их центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ;
– системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также редакций зарегистрированных СМИ, телеканалов, радиоканалов, организаций, задействованных в производстве и распространении продукции СМИ;
– в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.
В Минобороны подчеркнули, что эти категории не будут подлежать мобилизации, чтобы обеспечить работу высокотехнологических отраслей и финансовой системы страны.
Чтобы освободить от призыва сотрудника, работодателю, относящемуся к этим отраслям, нужно будет предоставить список по установленной форме в Генштаб.
Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане изменили первый, второй и пятый пункты приказа военного комиссара РТ Сергея Погодина «Об объявлении мобилизации». Речь идет об ограничении выезда из региона, а также изъятие личного автмообиля.