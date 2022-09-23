 Минобороны: под частичную мобилизацию не попадут сотрудники связи, финансового и IT-сектора
news_header_top_970_100

Минобороны: под частичную мобилизацию не попадут сотрудники связи, финансового и IT-сектора

Эти категории не будут подлежать мобилизации, чтобы обеспечить работу высокотехнологических отраслей и финансовой системы страны.

Россия/Мир
23 сентября 2022  12:09
Автор:
Ольга Ильина

В Минобороны России сообщили, сотрудники каких предприятий и компаний не будут подлежать частичной мобилизации. 

Под призыв не попадут россияне с высшим образованием, которые работают в аккредитованных организациях в области информационных технологий. А именно сотрудники, задействованные в разработке и внедрении решений для информационных технологий и ответственные за работу информационной инфраструктуры. 

Также частичной мобилизации не будут подлежать сотрудники :

российских операторов связи и их центров обработки данных, а также средств и линий связи общего пользования РФ;

– системообразующих организаций в сфере информации и связи, а также редакций зарегистрированных СМИ, телеканалов, радиоканалов, организаций, задействованных в производстве и распространении продукции СМИ;

– в организациях, обеспечивающих стабильность национальной платежной системы и инфраструктуры финансового рынка, управление банковской ликвидностью, наличное денежное обращение.

В Минобороны подчеркнули, что эти категории не будут подлежать мобилизации, чтобы обеспечить работу высокотехнологических отраслей и финансовой системы страны. 

Чтобы освободить от призыва сотрудника, работодателю, относящемуся к этим отраслям, нужно будет предоставить список по установленной форме в Генштаб.

Ранее «КВ» сообщали, что в Татарстане изменили первый, второй и пятый пункты приказа военного комиссара РТ Сергея Погодина «Об объявлении мобилизации». Речь идет об ограничении выезда из региона, а также изъятие личного автмообиля.

news_right_column_240_400
news_bot_970_100
Новости
Морозов: «Вся наша страна готовится принять более 6 миллионов человек в свой состав»
«Ак Барс» сыграет с челябинским «Трактором»
В Нацмузее Татарстана откроется выставка «Николай Катанов: путь на Восток»
В Куюках автомобиль врезался в остановку
В Челнах простились с двумя военнослужащими, погибшими в спецоперации на Украине
Жителей Татарстана предупредили о появлении лис в населенных пунктах
В Набережных Челнах мужчина лег на рельсы перед трамваем
В Казани на две недели ограничат движение по улицам Тукая и Ахтямова