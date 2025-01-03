Мобильные поликлиники начинают свою работу в Татарстане

С завтрашнего дня и до 8 января в Татарстане начнут функционировать мобильные поликлиники.
В Казани они будут расположены по следующим адресам:
4-5 января – во дворе дома на улице Ноксинский спуск, 21;
6-8 января – на территории Центра бокса по адресу улица Файзи, 2А;
4-8 января – на территории гимназии №5 на улице Гудованцева, 26;
4-8 января – на территории школы №113 на улице Адоратского, 36А.
В Набережных Челнах мобильная поликлиника будет работать на парковке ТЦ «Омега», а в Альметьевске – рядом с Домом каратэ на улице Нефтяников, 16.
Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Это обследование является бесплатным и помогает своевременно выявлять распространенные заболевания, с учетом возраста и пола пациента.