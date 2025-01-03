Мобильные поликлиники начинают свою работу в Татарстане

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Республика
3 января 2025  15:37

С завтрашнего дня и до 8 января в Татарстане начнут функционировать мобильные поликлиники. 

В Казани они будут расположены по следующим адресам:

4-5 января – во дворе дома на улице Ноксинский спуск, 21;

6-8 января – на территории Центра бокса по адресу улица Файзи, 2А;

4-8 января – на территории гимназии №5 на улице Гудованцева, 26;

4-8 января – на территории школы №113 на улице Адоратского, 36А.

В Набережных Челнах мобильная поликлиника будет работать на парковке ТЦ «Омега», а в Альметьевске – рядом с Домом каратэ на улице Нефтяников, 16.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. 

Это обследование является бесплатным и помогает своевременно выявлять распространенные заболевания, с учетом возраста и пола пациента.

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