Мобильные поликлиники начинают свою работу в Татарстане

С завтрашнего дня и до 8 января в Татарстане начнут функционировать мобильные поликлиники.

В Казани они будут расположены по следующим адресам:

4-5 января – во дворе дома на улице Ноксинский спуск, 21;

6-8 января – на территории Центра бокса по адресу улица Файзи, 2А;

4-8 января – на территории гимназии №5 на улице Гудованцева, 26;

4-8 января – на территории школы №113 на улице Адоратского, 36А.

В Набережных Челнах мобильная поликлиника будет работать на парковке ТЦ «Омега», а в Альметьевске – рядом с Домом каратэ на улице Нефтяников, 16.

Для прохождения диспансеризации необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Это обследование является бесплатным и помогает своевременно выявлять распространенные заболевания, с учетом возраста и пола пациента.