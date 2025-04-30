Мобильные поликлиники работают в Казани и Челнах

С 1 по 11 мая в Казани и Набережных Челнах развернуты мобильные медицинские комплексы для диспансеризации. Обследования проводятся бесплатно в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
В Казани:
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МКДЦ: 1–6 мая – ДК «Северный» (ул. Кутузова, 15), 8–11 мая – ул. Кул Гали, 16.
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Горбольница №7: 1–11 мая – ул. Адоратского, 36А.
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РКБ:
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1–3 мая – ЖК «Весна 2» (ул. Аббасова, 19),
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4–5 мая – Центр бокса (ул. Джаудата Файзи, 2а),
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6–9 мая – ТЦ «Южный» (пр. Победы, 91),
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10–11 мая – ТЦ «Франт» (ул. Юлиуса Фучика, 90).
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В Набережных Челнах:
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Горбольница №5: 1–11 мая – ТЦ «Омега» (пр. Сююмбике, 2/19).
График работы: ежедневно с 8:00 до 18:00. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.