Мобильный отряд из Татарстана принимает участие в ликвидации последствий паводка в Оренбуржье

В Оренбургскую область прибыл мобильный отряд из Татарстана – это 10 единиц техники, 6 плавсредств и 52 человека. Отряд поможет откачать воду и укрепить дамбу в селе Илек.

Первая группа обеспечивает защиту села от паводковых вод, еще три группы сейчас работают в селах Мухраново, Яман и Студеное. Там они оказывают содействие местным органам самоуправления. Татарстанцы ведут мониторинг обстановки и обходят территориии, чтобы оказывать экстренную помощь жителям.

Дежурство в населенных пунктах постоянное.