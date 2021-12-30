 Клуб: молчание ведущей «Ак Барс шоу» в 17 минут было спланированным «кринжем»
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Клуб: молчание ведущей «Ак Барс шоу» в 17 минут было спланированным «кринжем»

Представитель клуба Михаил Степанов признался, что это было сделано для развлечения болельщиков.

Республика
30 декабря 2021  09:26
Автор:
Николай Лукоянов

Молчание «Мисс Татарстан — 2020» Анны Семеновых на протяжении 17 минут на "Ак Барс шоу" было заранее спланированным "кринжем» и пиар-ходом. Об этом сообщил представитель клуба Михаил Степанов.

«У нас „Ак Барс Шоу“ выходит уже третий сезон во время хоккейных матчей, и периодически мы стараемся оправдать свое название „шоу“. Отойти от каких-то серьезных тем, добавить немного веселья, небольшого кринжа», — рассказал Степанов.

По его словам, этот предновогодний выпуск, в котором шла дискуссия по поводу хоккейного матча «Ак Барс» и «Металлург», вышел очень удачным. Помимо того, что видео с «молчаливой моделью» растиражировалось по соцсетям, получилось самое главное – развеселить людей, добавил он.

Ранее сообщалось, что ​​ведущая «Ак Барс шоу» и по совместительству Мисс Татарстан-2020 Анна Семеновых молчала на камеру 17 минут во время эфира.

 

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