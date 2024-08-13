Молочное предприятие в Татарстане нарушало экологическое законодательство

Татарская природоохранная межрайонная прокуратура выявила многочисленные нарушения экологического законодательства в ООО «Алексагро», занимающемся производством молочной продукции.

В ходе проверки, проведенной с привлечением контролирующих органов, было установлено, что предприятие осуществляло добычу подземных вод без лицензии, несанкционированно размещало отходы от сноса зданий, допускало разлив отходов от мойки оборудования, а также нарушало плодородный слой почвы на прилегающей территории. Кроме того, организация не предоставила в установленном порядке заявку о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

По результатам проверки прокуратура возбудила пять дел об административных правонарушениях. В настоящее время нарушения устранены.