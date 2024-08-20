Молодежный форум «Синең чират» путешествует по Татарстану

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Республика
20 августа 2024  17:30
Автор:
Эндже Гарафиева

С 19 по 30 августа в семи городах Татарстана проходит форум «Синең чират», призванный познакомить молодых людей с возможностями региона и погрузить их в молодежную повестку.

Первый форум уже прошел в Зеленодольске, собрав более 350 участников. В программе – выставка молодежных организаций, маркет татарстанских брендов, мастер-классы, фотосессии, лекции, тренинги и вечеринка с диджеями.

Главная цель форума – создание семи короткометражных фильмов о районах Татарстана. Сценарии к фильмам напишут сами участники во время творческого хакатона.

«Синең чират» организован Министерством по делам молодежи РТ и Росмолодежью в рамках национального проекта «Образование».

  • 21 августа – Буинск
  • 22 августа – Бугульма
  • 24 августа – Набережные Челны
  • 26 августа – Нижнекамск
  • 28 августа – Чистополь
  • 30 августа – Казань
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