Молодежный форум «Синең чират» путешествует по Татарстану

С 19 по 30 августа в семи городах Татарстана проходит форум «Синең чират», призванный познакомить молодых людей с возможностями региона и погрузить их в молодежную повестку.
Первый форум уже прошел в Зеленодольске, собрав более 350 участников. В программе – выставка молодежных организаций, маркет татарстанских брендов, мастер-классы, фотосессии, лекции, тренинги и вечеринка с диджеями.
Главная цель форума – создание семи короткометражных фильмов о районах Татарстана. Сценарии к фильмам напишут сами участники во время творческого хакатона.
«Синең чират» организован Министерством по делам молодежи РТ и Росмолодежью в рамках национального проекта «Образование».
- 21 августа – Буинск
- 22 августа – Бугульма
- 24 августа – Набережные Челны
- 26 августа – Нижнекамск
- 28 августа – Чистополь
- 30 августа – Казань