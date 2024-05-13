Молодые дипломаты на форуме в Казани официально вступят в ряды международной ассоциации

В Казани на предстоящем форуме молодых дипломатов стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится церемония присоединения к международной ассоциации молодых дипломатов. Об этом было объявлено во время пресс-конференции в агентстве "Татар-информ"

Председатель совета молодых дипломатов МИД России Константин Колпаков отметил, что ассоциация представляет собой международную платформу для обмена мнениями по ключевым мировым вопросам. Количество новых членов варьируется каждый год и может составлять от пяти до двадцати человек, сказал он.

Культурная программа для участников форума в Казани будет насыщенной: предусмотрены посещения выставок в рамках KazanForum, походы на хоккейные матчи и встреча с Рустамом Миннихановым.