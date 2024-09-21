Молодые лидеры Татарстана могут получить квартиру по социальной ипотеке

В Татарстане стартовал ежегодный «Молодежный жилищный конкурс», победители которого смогут улучшить свои жилищные условия по программе социальной ипотеки. Конкурс проводится с 2012 года по инициативе Рустама Минниханова и за это время более 400 молодых активистов уже стали обладателями собственного жилья.

К участию приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Татарстане, которые активно участвуют в реализации молодежной политики республики. Это могут быть представители общественных организаций, студенческие лидеры, специалисты по работе с молодежью, молодые специалисты предприятий и организаций.

Главное условие участия – обеспеченность жильем менее 18 квадратных метров на одного члена семьи.

Подать заявку на участие можно до 6 октября на сайте Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Победители будут определены в несколько этапов, а их имена станут известны в январе 2025 года.