Молодые лидеры Татарстана могут получить квартиру по социальной ипотеке

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Республика
21 сентября 2024  12:03
Автор:
Эндже Гарафиева

В Татарстане стартовал ежегодный «Молодежный жилищный конкурс», победители которого смогут улучшить свои жилищные условия по программе социальной ипотеки. Конкурс проводится с 2012 года по инициативе Рустама Минниханова и за это время более 400 молодых активистов уже стали обладателями собственного жилья.

К участию приглашаются граждане России в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие в Татарстане, которые активно участвуют в реализации молодежной политики республики. Это могут быть представители общественных организаций, студенческие лидеры, специалисты по работе с молодежью, молодые специалисты предприятий и организаций.

Главное условие участия – обеспеченность жильем менее 18 квадратных метров на одного члена семьи.

Подать заявку на участие можно до 6 октября на сайте Министерства по делам молодежи Республики Татарстан. Победители будут определены в несколько этапов, а их имена станут известны в январе 2025 года.

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