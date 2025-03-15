Мошенники используют Telegram для фишинга с кликбейтными заголовками

Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупредило о распространении фишинговых ссылок через Telegram-каналы. Злоумышленники активно используют кликбейтные заголовки, чтобы привлечь внимание пользователей и выманить у них деньги, сообщает РИА Новости.

Одним из примеров таких ссылок стало сообщение, распространяемое в ряде Telegram-каналов, о якобы запланированном завершении СВО к 2025 году. Как отмечают правоохранители, мошенники эксплуатируют общественно значимые темы, добавляя в свои сообщения громкие формулировки. Однако их главная цель – не информирование, а хищение средств.

Специалисты МВД пояснили, что кликбейтные заголовки воздействуют на эмоции: страх, любопытство, удивление. Они часто содержат недосказанность («вам что-то скрывают») или создают ощущение срочности («прочитайте, пока не удалили»). Такие приёмы активно используют не только мошенники, но и новостные порталы, блогеры и маркетологи.

«Мы рекомендуем всегда проверять источник информации, прежде чем тратить время и деньги на очередную «сенсацию». За громкими заголовками часто скрывается лишь пустой шум», – подчеркнули в ведомстве.

Кликбейт как явление появился задолго до эпохи интернета. В прошлом, во времена бумажных газет, издатели боролись за внимание читателей с помощью броских заголовков, напечатанных крупным шрифтом на первой полосе. Такие заголовки привлекали внимание, но для получения подробностей требовалось купить издание. Сегодня этот приём адаптирован под цифровую среду, где мошенники используют его для своих целей.

Будьте бдительны: не переходите по подозрительным ссылкам и всегда проверяйте достоверность информации.