Мошенники нанесли татарстанцам ущерб в 3,5 миллиарда рублей

Татарстан занимает четвёртое место по объёмам преступлений с использованием информационно-коммуникационных технологий. Ущерб татарстанцев от финансовых мошенников составил три с половиной миллиарда рублей.

За три месяца мошенники обманом забрали деньги у 7,7 тысяч татарстанцев, что на 37% случаев больше, чем в прошлом году.

Власти проводят большую разъяснительную работу среди населения, но этого явно недостаточно. Нужны более жёсткие меры, в том числе чтобы банки заняли более ответственную позицию.

Прокуратура планирует расширить практику психологических экспертиз для защиты пострадавших от мошеннических действий.

Мэр Казани предложил создать рабочую группу для разработки законопроекта о солидарной ответственности банков.