Мошенники подделывают СМИ для обмана инвесторов

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Россия/Мир
3 апреля 2025  16:48

Злоумышленники создают фальшивые публикации в известных СМИ, перенаправляя жертв на сайты мошеннических инвестиционных проектов. Их цель — убедить пользователей внести деньги под предлогом быстрой прибыли, сообщил РИА Новости аналитик F6 Евгений Егоров.

После первого взноса жертву уговаривают инвестировать больше, а затем просят фото документов под видом возврата средств. Эти данные могут быть проданы или использованы в других схемах. В итоге мошенники просто исчезают.

Для распространения поддельных новостей используются соцсети и Telegram-каналы, где мошенническая реклама маскируется под обычный контент.

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Мошенники подделывают СМИ для обмана инвесторов
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