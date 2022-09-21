Мошенники похитили у жительницы Казани 400 тыс. рублей, якобы чтобы защитить счет

Жительнице Казани позвонили якобы из правоохранительных органов и сообщили, что некто Клементьев, используя ее паспортные данные и доверенность, пытался оформить кредит. В итоге мошенники смогли убедить женщину перевести деньги и похитили с ее счета 425 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело, сообщили «КВ» в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Бугульме задержали курьера, который помог мошенникам обмануть пенсионеров на 1,6 млн рублей. Сейчас задержанный находится под обязательством о явке, а полицейские устанавливают всех лиц, причастных к мошенничеству.