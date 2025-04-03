Мошенники превращали соискателей массовки в должников

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Россия/Мир
3 апреля 2025  12:08

Преступтели под видом кастинга для кино и рекламы обманом оформляли кредиты на доверчивых граждан, сообщили РИА Новости в МВД.

Схема обмана:

  1. В соцсетях и на сайтах размещались объявления о наборе в массовку

  2. На собеседовании жертв хвалили за внешность и уговаривали стать "моделями"

  3. Под предлогом оформления документов подписывали кредитные договоры на 50-150 тыс. руб.

Потерпевшие узнавали о кредитах только после звонков от банков. Полиция предупреждает граждан о необходимости тщательно проверять все подписываемые документы, особенно при трудоустройстве.

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