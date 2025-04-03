Мошенники превращали соискателей массовки в должников

Преступтели под видом кастинга для кино и рекламы обманом оформляли кредиты на доверчивых граждан, сообщили РИА Новости в МВД.

Схема обмана:

В соцсетях и на сайтах размещались объявления о наборе в массовку На собеседовании жертв хвалили за внешность и уговаривали стать "моделями" Под предлогом оформления документов подписывали кредитные договоры на 50-150 тыс. руб.

Потерпевшие узнавали о кредитах только после звонков от банков. Полиция предупреждает граждан о необходимости тщательно проверять все подписываемые документы, особенно при трудоустройстве.