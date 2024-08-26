Мошенники украли у казанской женщины 150 тысяч рублей

В очередной раз мошенники обманули доверчивую казанскую жительницу, забрав у нее 150 тысяч рублей.

30-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил о якобы существующей угрозе для ее банковского счета. Он предложил срочно перевести деньги на «безопасный счет», чтобы защитить их.

Женщина, не задумываясь, перевела все свои средства на указанные счета, а затем мошенник перестал отвечать на звонки. Только тогда она поняла, что стала жертвой обмана.

В настоящее время правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» и ищут виновных.