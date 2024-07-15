Мошенники в РТ используют новую схему – продление срока действия медполиса

В Нижнекамске 66-летняя пенсионерка стала жертвой мошенников, которые под предлогом продления срока действия ее медицинского полиса выманили у нее 250 тысяч рублей, пишет пресс-служба МВД по РТ.

Звонивший мужчина представился сотрудником пенсионного фонда, убедив пенсионерку назвать коды из СМС-сообщений. После этого ей позвонил якобы «сотрудник правоохранительных органов», сообщивший о том, что злоумышленники получили доступ к ее банковским счетам через портал Госуслуг. Он убедил пенсионерку перевести деньги на «безопасный» счет, чтобы их сохранить. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Полиция напоминает, что ни в коем случае нельзя сообщать коды и пароли незнакомым людям, даже если они представляются сотрудниками государственных учреждений. Также следует быть осторожным с переводами денег на неизвестные счета. При подозрительных звонках рекомендуется сразу связаться с банком по телефону, указанному на карте.