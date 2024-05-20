Мошенники заставили жительницу Татарстана продать квартиру и отдать им деньги

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Республика
20 мая 2024  16:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Жительница Набережных Челнов стала жертвой мошенников и продала квартиру под их влиянием. Злоумышленники звонили женщине, представлялись сотрудниками правоохранительных органов и интересовались ее сбережениями и счетами. 

Мошенники сообщили о краже персональных данных и оформлении кредита от имени женщины. 

Женщина оформила два кредита на 550 тысяч рублей, чтобы выполнить условия псевдо-полицейских. Мошенники убедили пенсионерку продать квартиру, обещая признать сделку недействительной и вернуть жилье и деньги после поимки злоумышленников.

Женщина не беспокоилась о сделке, были найдены риэлторы и покупатели, назначен день сделки и заключен договор. Полученные деньги пенсионерка отправила на указанные счета, оплатив вымышленный налог в 250 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», предусматривающей наказание до 10 лет лишения свободы.

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