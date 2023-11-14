Московский район Казани отмечает «золотой» юбилей

В Казани 15 ноября отпразднуют 50-летие Московского района нашего города. На торжественное мероприятие, которое состоится в культурном центре «Московский», приглашены ветераны труда, бывшие сотрудники администрации, руководители местных предприятий и организаций.

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Газета «Казанские ведомости»
14 ноября 2023  11:01
Автор:
Ольга Иванычева

 Фото: Ольга Иванычева

Для гостей подготовлен праздничный концерт, его хедлайнерами станут легендарный вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы», Эльмира Калимуллина, Роман Плеханов, Дмитрий Железнов. В фойе будет открыта фотовыставка, рассказывающая об основных вехах полувековой истории района и его людях. 

- Московский район образован в 1973 году - он был выделен из состава Ленинского района. На сегодняшний день здесь проживают более 134 тысяч человек. Наш район развивается, строится, благоустраивается. Мы держим курс на развитие промышленности и городской инфраструктуры, не забывая о сохранении исторического наследия. Особое внимание уделяется социальной сфере. Самое главное - это люди. Важно, чтобы здесь было комфортно жить, учиться, строить свои семьи, воспитывать детей, - рассказал руководитель аппарата администрации Кировского и Московского районов г. Казани Айдар Сагетдинов на пресс-конференции в ИА «Татар-информ». 

- История Московского района, естественно, неразрывно связана с историей Казани. Когда в городе было семь районов, нас называли "СемьЯ". Мы действительно были одной большой семьей, одной командой неравнодушных людей, которые любят свой город, свой район. Особенно это проявилось в период подготовки к 1000-летию Казани, которое отмечалось в 2005 году. Это историческое время для столицы Татарстана, - отметила Гузалия Минкина, которая возглавляла администрацию Московского района Казани в 1996 - 2006 гг. 

Настоящим подарком к «золотому» юбилею станет подарочное издание «Мой любимый Московский район». Как рассказала заведующая музеем Кировского и Московского районов г. Казани Лидия Абалакова, работа над книгой шла почти полтора года, трудились над ней более 100 человек. В книге отражена история района в воспоминаниях его жителей, в том числе и ветеранов предприятий, которые проработали там по 40 лет. Издание иллюстрировано множеством архивных фотографий. Кстати, глава администрации Кировского и Московского районов г. Казани Сергей Миронов дал поручение разместить книгу в открытом доступе в интернете, чтобы каждый желающий смог ее посмотреть, почитать.

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