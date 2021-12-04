Москва — Казань: как чартерами и пакетными турами будут развивать внутренний туризм в Новый год

В новогодние каникулы для москвичей и казанцев стартуют чартерные программы, которые изменили формат путешествий по России. Посмотреть Москву или Казань можно, купив готовый тур. Раньше такие программы активно использовались путешественниками, чтобы добраться до мест пляжного отдыха, сейчас же тур можно купить, чтобы узнать прелести городского туризма. Причем в России, что важно в пандемийное время, когда многие другие страны ввели жесткие ограничения, осложнив путешествия.

Республиканский Госкомитет по туризму разработал программу туров с чартерами совместно с туроператором TUI в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Рейсы программы субсидированы государством.

Осенний чартер на новогодний

В первую очередь, чартеры экономят деньги туристов, а во вторую, время. Многие путешественники хотят, чтобы их поездка была полностью организована, начиная от перелета до экскурсионной программы. Таким мнением поделился председатель Государственного комитета Татарстана по туризму Сергей Иванов.

Также программа создана для того, чтобы туристы имели возможность летать в обе стороны чартерного направления, облегчая возможность перемещения по стране, добавил заместитель генерального директора туркомпании TUI Россия Александр Сирченко.

«С другой стороны, продажа билетов на чартерные рейсы решает задачи, который ставит Президент РФ Владимир Путин — об облегчении перемещении граждан по стране» — отметил спикер.

По словам Иванова, это второй опыт постановки чартерных программ в этом году. Первый стартовал 13 сентября. Тогда впервые полетели чартеры из Москвы в Казань.

«По итогам осенней чартерной программы порядка 1 тыс. человек воспользовались этими рейсами. Загрузка составляла 95%. Люди были довольны», — рассказал председатель по туризму .

Особенность чартера в обе стороны создана для взаимообогощения эмоциями между москвичами и татарстанцами, считает Сирченко.

Что включает тур в Москву?

Программа, разработанная для жителей Казани, по стоимости будет начинаться от 15,5 тыс. рублей. В среднем, люди будут находиться в Москве 4 дня и 3 ночи. Чартер летает каждый день, поэтому турист будет решать сам – остаться ли ему на 4 дня, либо на 7, рассказал Александр Сирченко.

«Периодичность перелета каждые три дня позволяет комбинировать программы» — отметил он.

Также цикличность туров позволит путешественникам присоединиться к чартеру в какой-то момент, не обязательно заказывать его заранее. Например, чартерами могут воспользоваться жители не только Москвы, но и близлежащих к ней городов.

«Теоретически можно предзаказать туры в Казань, прилететь в Москву и посмотреть какие-то свободные» — добавил гендиректор TUI.

Для приезжающих в Москву разработаны туры разной ценовой категории. Они предусматривают проживание в разных отелях, в основном с низкими ценами. Минимальная стоимость 19,5 тыс. рублей за человека — при проживание в трехзвездочном отеле с двухместным размещением.

В эту цену, например, входит пакет экскурсий по Москве: традиционно Московский Кремль, прогулка по Москва-реке на яхте-ледоколе, Москва-сити, парк Сокольники с посещением музея-фабрики елочных игрушек и другие.

Весь этот набор казанцы могут вписать в тур при оформлении заказа и составлении его характеристики. При желании можно оставить себе свободные дни для праздничных гуляний, отметил Сирченко.

«Казань — жемчужина чартерных направлений»

Казань стабильно остается в списках городов, куда россияне едут на новогодние каникулы. По словам Иванова, способствует этому и то, что город не «заточен» под определенный вариант туризма. Здесь развлечения по буше сможет найти разный контингент путешественников: и молодежь, и семьи с детьми, и люди зрелого возраста.

Глава Госкомитета отметил, что уже сейчас прогнозируется, что загрузка казанских отелей на первую половину новогодних каникул составит 90%. В ведомстве надеются, что турпоток в начале января нивелирует спад, который показал ноябрь.

«Врать не будем, введение QR-кодов сдерживает турпоток, особенно это особенно видно по ноябрю и декабрю. Это всегда были месяцы с невысокой загрузкой, но «куаркоды» особенно негативно влияют на этот тренд, –заметил Сергей Иванов. – Те, кто прибывает к нам, они 100% вакцинированы, QR-коды на руках, поэтому они не испытывают никаких неудобств от ограничений».

Для москвичей, желающих посмотреть Казань, также запланировали плотную программу от 4 до 6 рейсов в зависимости от наполнения. Минимальная цена будет начинаться от 14,4 тыс рублей — это на 4 дня и 3 ночи. Первый рейс стартует 31 декабря, второй чартер — 3 января, потом 6 и 9 января, рассказал гендиректор туркомпании.

Жители Москвы также смогут выбрать тур из четырех базовых программ разных ценовых уровней. При размещении в четырехзвездочном отеле, например, стоимость составит от 17,3 до 23 тыс. рублей.

«Казань — жемчужина чартерных направлений. При формировании продукта учитывали желание туристов, увидеть наиболее интересные места Казани с некими новогодними особенностями», — поделился Сирченко.

Экскурсий предусматривают показ столицы Татарстана – центральные локации, историческую часть и новые районы. Также путешественники посетят загородные объекты: Свияжск, Великий Болгар, Елабуга, кроме этого, будет работать резиденция Кыш бабая в селе Старый Кырлай, рассказал Иванов.

Также председатель комитета по туризму предупредил о коронавирусных мерах в республике. Для посещения общественных мест потребуется QR-код, в отелях он не нужен, отметил он.