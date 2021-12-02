Сергей Иванов: загрузка отелей в Казани в Новый год планируется на уровне 90%

На первые 5 дней новогодних каникул загрузка отелей в Казани планируется на уровне 90%. Об этом сообщил глава Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

Он отметил, что вторая половина каникул пока остается свободной для брони. Традиционно есть люди, которые решаются на поездку за одну-две недели до праздника, – они «догружают» вторую часть новогодних выходных, объяснил глава Госкомитета.

«Врать не будем, введение QR-кодов сдерживает турпоток, особенно это особенно видно по ноябрю и декабрю. Это всегда были месяцы с невысокой загрузкой, но «куаркоды» особенно негативно влияют на этот тренд», –заметил Сергей Иванов.

Он высказал уверенность, что ситуация выправится к новогодним каникулам благодаря вакцинации.

«В Казани активными темпами идет вакцинация наших жителей. Те, кто прибывает к нам, они 100% вакцинированы, QR-коды на руках», – сообщил Иванов, отметив, что такие туристы на себе никаких ограничений не испытвают – им доступны и общепит, и культурные учреждения, и поездки.

Напомним, республике запрещено посещать кафе, рестораны, музеи и выставки, если на руках нет QR-кода о вакцинации или перенесенной болезни. При этом в отели без него же заселяться можно.

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