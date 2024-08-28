Мотоциклист госпитализирован после столкновения с автомобилем в Казани

Вчера вечером на улице Даурской произошло ДТП с участием автомобиля Reno и мотоцикла BMW.

По информации, опубликованной сегодня утром сотрудниками Госавтоинспекции города, 43-летняя женщина, управляя автомобилем Reno, при развороте вне перекрестка не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с мотоциклом, который двигался во встречном направлении.

За рулем мотоцикла находился 23-летний житель Казани. В результате ДТП он получил травмы и был госпитализирован.

Сотрудники полиции возбудили дело об административном правонарушении и проводят административное расследование.