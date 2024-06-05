Мотоциклист пострадал в ДТП на проспекте Победы

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Город
5 июня 2024  16:12
Автор:
Эндже Гарафиева

Сегодня на проспекте Победы произошло ДТП с участием мотоцикла YAMAHA и автомобиля LADA NIVA. По предварительным данным, водитель мотоцикла, мужчина 1991 года рождения со стажем вождения 8 лет, двигался по полосе для маршрутных транспортных средств со стороны улицы Переулок Дорожный в направлении улицы Губкина. В это время водитель LADA NIVA, 75-летний мужчина со стажем 53 года, поворачивал направо с попутного направления.

В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла. Его доставили в медицинское учреждение на скорой помощи. 

Сотрудники полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани возбудили дело об административном правонарушении и проводят административное расследование.
 

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