Мотоциклист пострадал в ДТП на проспекте Победы

Сегодня на проспекте Победы произошло ДТП с участием мотоцикла YAMAHA и автомобиля LADA NIVA. По предварительным данным, водитель мотоцикла, мужчина 1991 года рождения со стажем вождения 8 лет, двигался по полосе для маршрутных транспортных средств со стороны улицы Переулок Дорожный в направлении улицы Губкина. В это время водитель LADA NIVA, 75-летний мужчина со стажем 53 года, поворачивал направо с попутного направления.

В результате столкновения пострадал водитель мотоцикла. Его доставили в медицинское учреждение на скорой помощи.

Сотрудники полка дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Управления МВД России по городу Казани возбудили дело об административном правонарушении и проводят административное расследование.

