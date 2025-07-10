Мотоциклист устроил опасную погоню в Татарстане и попал в аварию

В Высокогорском районе сотрудники ГИБДД задержали 21-летнего водителя мотоцикла, который отказался останавливаться по требованию полиции и в итоге попал в ДТП.

Инцидент произошел накануне при выезде из села Каймары. Полицейские заметили мотоцикл без номеров, за рулем которого был молодой человек с пассажиркой. Несмотря на сигналы остановиться, водитель попытался скрыться.

Погоня закончилась на трассе Казань - Каймары, где мотоциклист не справился с управлением и упал. В результате мотоцикл получил повреждения, но сам водитель и его пассажирка отделались лишь ссадинами. Медики оказали им помощь на месте, но в больницу они ехать отказались.

Теперь молодому человеку грозит ответственность за несколько нарушений: отказ подчиниться полиции, езда без прав и неправильная перевозка пассажира. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.