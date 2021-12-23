«Может колбасу давать будут»: в каких условиях находится Гафуров

Стали известны подробности содержания ректора КФУ Ильшата Гафурова в изоляторе временного содержания (ИВС). В его камере мигает свет, как он считает, для подавления воли, а вместе с ним там живет еще один парень, который, к сожалению ректора, курильщик. Сосед Гафурова так же, как и он обвиняется по тяжкой статье — 111 статья УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Ректор рассказал обозревателю «Московского комсомольца», что его привезли в Москву самолетом авиакомпании «Победа». Гафуров отметил, что везли его очень даже культурно и без наручников. Компанию ему составили «двое здоровенных ребят» —сотрудники правоохранительных органов. Они, как заявил Гафуров, вели себя вежливо и совсем не применяли силу.

После приземления до ИВС они добирались на машине, по дороге заехав на заправку, где ему купили чай с бубликом.

На данный момент Ильшат Гафуров не нуждается ни в какой в помощи, несмотря на постоянно мигающий свет в камере. Впрочем, ректор вуза был убежден, что так и должно быть. Думал, что это специальный прием для подавления воли.

По словам Гафурова, психологическая помощь ему не нужна. От приемов у психолога он отказывается, так же как и от ежедневных прогулок — мужчину задержали сразу после премии «Студент года», теплых вещей на нем не было. Гулять в легком плаще и костюме в мороз почти 30 градусов невозможно.

Как заявил Гафуров, сейчас его больше волнуют не условия содержания, а судьба вуза, который он возглавлял с 2010 года. Он убежден, что всплывшие сейчас детали убийства 23-летней давности ничто иное как инструмент для остранения его от должности. Сейчас, находясь в ИВС, он читает книги, хотя, как он говорит, в его жизни сейчас итак «почти что исторический роман».

«Вы помните, что было 23 года назад? А хотя бы 5 лет? А люди за решеткой вдруг вспомнили все в деталях. Я так думаю, это потому, что новые следователи пришли в наш региональный СК, да и вуз у нас слишком богатый стал за последнее время. Меня ведь на третий срок распоряжением Правительства России назначали (это практика для 10 федеральных университетов). Все органы меня проверяли и перепроверяли. Так что просто снять меня с должности нельзя было», — сказал Ильшат Гафуров.

Правозащитники отметили, что к моменту визита членов ОНК Гафуров позавтракал пшенной кашей, а также колбасой. Последняя кстати стала поводом для шуток ректора.

«Приходите чаще – может, и колбасу давать каждый день будут», — заключил ректор КФУ.

Напомним, что Ильшата Гафурова подозревают в организации убийства елабужского депутата Исрафилова, которое было совершено еще 20 лет назад. После заключения его под стражу, где он проведет ближайшие 2 месяца, Гафурову приостановили членство в партии «Единая Россия».

Подробности о задержании ректора читайте в нашем материале.