Муфтий Татарстана обратился к мусульманам перед началом Рамадана

Камиль хазрат Самигуллин поздравил с наступающим священнымм месяцем Рамадан верующих Татарстана.

Муфтий подчеркнул, что этот месяц, который продлится с вечера 10 марта до вечера 8 апреля, будет насыщенным, Так, в мечетях республики будут проводить благотворительные ифтары и таравихи.

С завтрашнего дня стартует ежегодный благотворительный марафон «Рамадан – месяц добрых дел».

До конца марта определится победитель конкурса «Нурлы Рамадан», ему вручат путевку в хадж в качестве приза.

Также запланирован 12-й Республиканский ифтар.

«Молю Всевышнего, чтобы Он позволил нам совершить все поклонения, которые мы вознамерились сделать, и принял их, вознаградив высшими благами Рая как искренне верующих и терпеливых людей. Амин», – заключил Камиль хазрат.