Муфтий Татарстана выступил против ограничения ношения религиозной одежды

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин публично осудил инициативу депутата Владислава Даванкова по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных учреждениях. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что эта идея является попыткой ущемления конституционных прав мусульман и разжиганием межнациональной розни.

Самигуллин напомнил, что право на исповедование религии и соблюдение ее канонов гарантировано Конституцией России, а для мусульманской женщины ношение хиджаба – это религиозный долг, который они не нарушат ни при каких обстоятельствах.

Муфтий призвал депутата Даванкова отправиться в зону СВО или хотя бы выехать за пределы Москвы, чтобы познакомиться с многонациональным составом и религиозными традициями России.