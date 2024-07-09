Муфтий Татарстана выступил против ограничения ношения религиозной одежды

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Республика
9 июля 2024  15:30
Автор:
Эндже Гарафиева

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин публично осудил инициативу депутата Владислава Даванкова по ограничению ношения религиозной одежды в общественных местах и образовательных учреждениях. В своем телеграм-канале он подчеркнул, что эта идея является попыткой ущемления конституционных прав мусульман и разжиганием межнациональной розни.

Самигуллин напомнил, что право на исповедование религии и соблюдение ее канонов гарантировано Конституцией России, а для мусульманской женщины ношение хиджаба – это религиозный долг, который они не нарушат ни при каких обстоятельствах.

Муфтий призвал депутата Даванкова отправиться в зону СВО или хотя бы выехать за пределы Москвы, чтобы познакомиться с многонациональным составом и религиозными традициями России.

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