 Мулла из Алексеевского района РТ связал теплые рукавицы для мобилизованных
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Мулла из Алексеевского района РТ связал теплые рукавицы для мобилизованных

Вязание — хобби мужчины.

Республика
1 декабря 2022  17:00
Автор:
Роза Габитова

Мулла Абделхай Сабиров из села Нижние Тиганы Алексеевского района Татарстана связал теплые рукавицы для мобилизованных граждан. Об этом сообщает пресс-служба района. 

Мужчина сам купил пряжу и решил связать рукавицы, а его жена Гульнур Сабирова написала для бойцов небольшие записки с приветом из села и словами поддержки. Супруги помогают мобилизованным с того времени, как узнали о сборах помощи.

Мулла признается, что очень рад тому, что созданные его руками вещи будут греть солдат, защищающих нашу Родину.

Необычным для мужчины хобби Сабиров начал увлекаться с детства. В свободное время вязал для членов семьи.

Ранее «КВ» сообщали, что мобилизованным татарстанцам, находящимся на полигоне Казанского танкового училища, передали более 350 сладких пирогов.

 

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