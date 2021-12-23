Городские парковки Казани будут работать бесплатно в январские праздники

В Казани определены даты в 2022 год, когда муниципальные парковки будут работать бесплатно. В ближайшее время за парковку не надо будет платить в предстоящие январские праздники, сообщает мэрия Казани.

Парковки будут работать бесплатно 1 января и с 3 по 8 января. Бесплатно припарковать автомобиль можно будет 23 февраля, 7 и 8 марта, 2, 3, 9 и 10 мая, 13 июня, 30 августа, 4 ноября.

Также в этот перечень попадают дни начала праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам.

Ранее сообщалось, что в Казани на строительство многоуровневой парковки для Кабмина Татарстана выделят 741 млн рублей из бюджета республики.