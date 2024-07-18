Искандер Гиниятуллин: Причины несвоевременного вывоза мусора – нехватка контейнеров

В Казани за полгода региональный оператор «ПЖКХ» вывез более 2 миллионов кубометров твердых коммунальных отходов. Ежедневно вывозится около 12,5 тысяч кубометров мусора с помощью 100 единиц спецтехники. Об этом пишет мэрия.

Однако, в поселках Казани ситуация с вывозом мусора остается проблемной, особенно летом, когда увеличивается количество отходов из-за строительных работ.

На совещании с руководителем исполкома Казани Рустемом Гафаровым, был поднят вопрос о нехватке контейнерных площадок и недостаточной емкости существующих, а также о необходимости пересмотреть кратность вывоза отходов с проблемных мест.

Среди причин – недостаточная вместимость контейнерных площадок, особенно в связи с ростом частного строительства. Также это отсутствие свободной земли в поселках для строительства новых площадок и складирование строительного мусора в контейнеры для бытовых отходов недобросовестными подрядчиками.

Рустем Гафаров поручил регоператору увеличить частоту вывоза мусора из поселков, главам районных администраций – подготовить предложения по размещению контейнерных площадок в жилых массивах, а комитету ЖКХ вместе с правовым управлением – внести предложения по корректировке законодательства в сфере обращения с отходами.