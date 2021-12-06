Казанец, распыливший перцовку в автобусе, написал заявление в полицию на кондуктора

Пассажир автобуса Николай Башмаков, который брызнул в лицо кондуктору перцовым баллончиком, написал заявление в полицию и требует моральный ущерб. Пассажир отправил жалобу даже Президенту России Владимиру Путину Об этом сообщает «Татарстан 24».

«Мне наносится удар по затылку, мне заламывают левую руку, товарищ кондуктора хватает меня за талию и затаскивает в автобус. Единственное, что мне осталось, это применить перцовый баллончик», — сообщил пострадавший.

Напомним, что в первый день введения в республике QR-кодов для проезда в общественном транспорте между кондуктором, водителем автобуса и пассажиром завязался конфликт. В результате последний применил перцовый баллончик. Николая задержали на пять суток и оштрафовали на 2 тыс. рублей.