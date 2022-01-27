Мужчина, зарубивший топором арендодателя из-за просьбы съехать со съемной квартиры, отправился в СИЗО

Пестречинец, зарубивший топором арендодателя из-за просьбы съехать со съемной квартиры, отправился в СИЗО. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Обвиняемый не согласился с требованиями следователя и попросил ограничиться домашним арестом. Однако суд поддержал следствие и отправил 34-летнего Дениса Володина в СИЗО на два месяца. В следственном изоляторе мужчина пробудет до 25 марта.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что погибший арендодатель был риэлтором и собирался продавать квартиру, однако подозреваемый отказался съезжать. На этой почве в день убийства произошел конфликта, переросший в драку, в которой подозреваемый зарубил парня топором.