 Мужчина, зарубивший топором арендодателя из-за просьбы съехать со съемной квартиры, отправился в СИЗО
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Мужчина, зарубивший топором арендодателя из-за просьбы съехать со съемной квартиры, отправился в СИЗО

В следственном изоляторе мужчина пробудет до 25 марта. 

Истории
27 января 2022  18:28
Автор:
Эдуард Салихов

Пестречинец, зарубивший топором арендодателя из-за просьбы съехать со съемной квартиры, отправился в СИЗО. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». 

Обвиняемый не согласился с требованиями следователя и попросил ограничиться домашним арестом. Однако суд поддержал следствие и отправил 34-летнего Дениса Володина в СИЗО на два месяца. В следственном изоляторе мужчина пробудет до 25 марта. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что погибший арендодатель был риэлтором и собирался продавать квартиру, однако подозреваемый отказался съезжать. На этой почве в день убийства произошел конфликта, переросший в драку, в которой подозреваемый зарубил парня топором.

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