Казанца, ударившего кондуктора ножом, приговорили к 4 годам колонии

Суд признал 25-летнего жителя Казани виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ.

Установлено, что 24 апреля 2022 подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, находился в салоне троллейбуса. На просьбу кондуктора оплатить проезд мужчина ответил отказом, после чего достал нож и ударил сотрудника в живот.

Отмечается, что свою вину мужчина полностью признал. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани выразили благодарность и наградили водителя и кондуктора троллейбусного депо №1 МУП «Метроэлектротранс» за активную гражданскую позицию и проявленный героизм. Экипаж смог скрутить и передать полиции пассажира, который ударил кондуктора ножом.