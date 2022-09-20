 Казанца, ударившего кондуктора ножом, приговорили к 4 годам колонии
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Казанца, ударившего кондуктора ножом, приговорили к 4 годам колонии

Свою вину подсудимый полностью признал.

Республика
20 сентября 2022  18:20
Автор:
Эдуард Салихов

Суд признал 25-летнего жителя Казани виновным в совершении преступления по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РТ. 

Установлено, что 24 апреля 2022 подсудимый, будучи в нетрезвом состоянии, находился в салоне троллейбуса. На просьбу кондуктора оплатить проезд мужчина ответил отказом, после чего достал нож и ударил сотрудника в живот.

Отмечается, что свою вину мужчина полностью признал. Ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее «КВ» сообщали, что в Казани выразили благодарность и наградили водителя и кондуктора троллейбусного депо №1 МУП «Метроэлектротранс» за активную гражданскую позицию и проявленный героизм. Экипаж смог скрутить и передать полиции пассажира, который ударил кондуктора ножом.

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