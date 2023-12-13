Музеи России представили на выставке неожиданного Горького

А.Гофмейстер. Дружеский шарж на А.М.Горького. 1948

На выставке, открывшейся в Казани в Музее А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина, представлено более 300 экспонатов из фондов Музея А.М.Горького при Институте мировой литературы им. А.М.Горького РАН, нижегородского Музея А.М.Горького и казанского Музея А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина. Здесь можно увидеть личные вещи писателя и членов его семьи, архивные документы, фотографии, которые рассказывают о близком окружении Горького в разные периоды его жизни, о реальных людях, ставших прототипами героев его произведений.

В церемонии открытия выставки приняли участие заместитель генерального директора Национального музея РТ Светлана Измайлова, заведующая литературным музеем при Государственном ордена Почета музее А.М.Горького в Нижнем Новгороде Елена Агафонова, заместитель Генерального консула Китайской Народной Республики в Казани Хань Минъюй. Кстати, господин Хань Минъюй не случайно оказался на выставке - он с юности является почитателем творчества Горького, одно из самых его любимых горьковских произведений - «Песня о Буревестнике».

Заведующая Музеем А.М.Горького и Ф.И.Шаляпина Марианна Гаврилова рассказала, что экспозиция «Горький и... другие» создавалась с любовью, вниманием. Горьковские музеи предоставили для выставки уникальные мемориальные предметы, хранившиеся в семье писателя и переданные потомками Горького в дар музеям.

Директор Института мировой литературы им. А.М.Горького РАН, член-корреспондент РАН Вадим Полонский отметил, что выставка получилась масштабная и очень содержательная. Она открывает посетителям Горького-человека, Горького-писателя с неизвестных сторон. Горький - это явление в российской истории, потому что судьба писателя ярко отражает непростую эпоху, в которой он жил.

Первую экскурсию по выставке провела заведующая Музеем А.М.Горького ИМЛИ РАН Светлана Демкина. Она рассказала о Москве Горького.

В рамках открытия выставки «Горький и... другие» в Казани состоялся круглый стол, на котором представители горьковских музеев России обсудили вопросы дальнейшего развития межмузейного сотрудничества, создания новых совместных проектов.