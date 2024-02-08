Музейщики Елабуги отправили гуманитарный груз на Донбасс

Помимо продуктов и сладостей, сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника совместно с сопредседателем Татарстанского регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» Гульзадой Руденко, отправили художественные книги, а также 240 картин.

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Республика
8 февраля 2024  08:31
Автор:
Владислав Косолапкин

Живописные и графические работы были созданы в прошлом году 147 художниками в рамках проекта «Операция «Реинтеграция». Диалог художников России: Донбасс и Елабуга»

Лично сопровождаемый елабужским депутатом от партии "Единая Россия" Александром Деготьковым, гуманитарный груз вошел в состав гуманитарной колонны от Республики Татарстан и будет передан в музеи, школы и детские сады Донецка, Луганска и Лисичанска. Александр Анатольевич признался, что для него это большая честь лично доставить художественные работы в эти регионы, которые за последние годы испытывали непростые времена. Он отправляется в поездку с надеждой встретиться с коллегами-музейщиками, увидеть эмоции художников, участвовавших в создании работ, и внести свой вклад в развитие культурной жизни Новороссии от имени Республики Татарстан. Отправка груза произошла при поддержке партии "Единая Россия", Министерства культуры Республики Татарстан, Общероссийского народного фронта в РТ и ООО "Волга-СГЭМ" - "Камспецэнерго".

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