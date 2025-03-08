Музыкальный сюрприз от Росгвардии: оркестр поздравил казанских женщин с 8 марта

В Казани оркестр Росгвардии устроил яркий музыкальный флешмоб, посвященный Международному женскому дню. Под руководством заслуженного артиста Республики Татарстан, майора Вадима Кравчука, музыканты подарили прекрасным дамам незабываемые эмоции и праздничное настроение.

Майор Кравчук от имени всех военнослужащих Росгвардии поздравил женщин с весенним праздником, пожелав им счастья и вдохновения.

Музыкальный сюрприз начался с трогательного соло на трубе, исполнившего знаменитую "Катюшу". Постепенно к трубачу присоединился весь оркестр, исполнив попурри из русских и татарских мелодий. Концерт завершился мощным и торжественным маршем "Прощание славянки", оставив у слушателей ощущение праздника и гордости за свою страну.