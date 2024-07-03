МВД по РТ привлечет к ответственности отца, который накричал на чужого ребенка

В процессе мониторинга онлайн активности сотрудники ОМВД России по Зеленодольскому району обнаружили видеозапись конфликта между неопознанным взрослым и подростком в одной из социальных сетей. Об этом пишет пресс-служба МВД по РТ.

Следователи установили, что происшествие случилось в населенном пункте Осиново. На видео запечатлен момент, как некий мужчина кричит на мальчика, хватая его за шею и лицо.

Согласно проведенному расследованию, двое подростков вступили в словесный конфликт из-за велосипеда. Позже отец одного из ребят вмешался в ситуацию, грубо высказав свое неодобрение и схватив 11-летнего подростка за лицо.

В настоящее время проводится проверка по данному случаю, результаты которой определят последующие правовые меры.