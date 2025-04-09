МВД предупреждает: оплата «таможенных пошлин» на частные карты — это мошенничество

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Россия/Мир
9 апреля 2025  17:27

Управление кибербезопасности МВД РФ предупредило граждан о новой схеме обмана, связанной с требованием оплатить «таможенные пошлины». Об этом сообщает РИА Новости.

Важно знать:

  1. Только ФТС имеет право взимать таможенные платежи

  2. Любые требования перевести деньги на карты физлиц или частных компаний — мошенничество

  3. Чаще всего такие схемы встречаются:

    • На маркетплейсах

    • В Telegram-каналах с объявлениями о продажах

Как защититься:

  • Не переводите деньги частным лицам под предлогом таможенных платежей

  • Все официальные таможенные платежи осуществляются только через Федеральную таможенную службу

  • При сомнениях проверяйте информацию на официальном сайте ФТС

МВД призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

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