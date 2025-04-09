МВД предупреждает: оплата «таможенных пошлин» на частные карты — это мошенничество

Управление кибербезопасности МВД РФ предупредило граждан о новой схеме обмана, связанной с требованием оплатить «таможенные пошлины». Об этом сообщает РИА Новости.
Важно знать:
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Только ФТС имеет право взимать таможенные платежи
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Любые требования перевести деньги на карты физлиц или частных компаний — мошенничество
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Чаще всего такие схемы встречаются:
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На маркетплейсах
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В Telegram-каналах с объявлениями о продажах
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Как защититься:
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Не переводите деньги частным лицам под предлогом таможенных платежей
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Все официальные таможенные платежи осуществляются только через Федеральную таможенную службу
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При сомнениях проверяйте информацию на официальном сайте ФТС
МВД призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.