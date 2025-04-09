МВД предупреждает: оплата «таможенных пошлин» на частные карты — это мошенничество

Управление кибербезопасности МВД РФ предупредило граждан о новой схеме обмана, связанной с требованием оплатить «таможенные пошлины». Об этом сообщает РИА Новости.

Важно знать:

Только ФТС имеет право взимать таможенные платежи Любые требования перевести деньги на карты физлиц или частных компаний — мошенничество Чаще всего такие схемы встречаются: На маркетплейсах

В Telegram-каналах с объявлениями о продажах

Как защититься:

Не переводите деньги частным лицам под предлогом таможенных платежей

Все официальные таможенные платежи осуществляются только через Федеральную таможенную службу

При сомнениях проверяйте информацию на официальном сайте ФТС

МВД призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.