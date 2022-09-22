МВД РФ опровергло сообщения об отправке водителей в военкоматы

МВД России опровергло сообщения о том, что полиция якобы будет останавливать автолюбителей и направлять их сотрудникам военкоматов. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа».

Ранее в соцсетях появился скан документа, где говорилось, что сотрудники военкоматов будут дежурить на постах ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что данный документ — фейк.

Напомним, вчера Президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — отметил Президент России.

Ранее «КВ» сообщали, что мэрия Казани опровергла раздачу повесток около станции метро. В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в столице РТ на улице раздавали повестки тем, кто подходит под критерии частичной мобилизации.