 МВД РФ опровергло сообщения об отправке водителей в военкоматы
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МВД РФ опровергло сообщения об отправке водителей в военкоматы

Ранее в соцсетях появился скан документа, где говорилось, что сотрудники военкоматов будут дежурить на постах ГИБДД.

Россия/Мир
22 сентября 2022  09:37
Автор:
Эдуард Салихов

МВД России опровергло сообщения о том, что полиция якобы будет останавливать автолюбителей и направлять их сотрудникам военкоматов. Об этом сообщили в Telegram-канале «МВД Медиа». 

Ранее в соцсетях появился скан документа, где говорилось, что сотрудники военкоматов будут дежурить на постах ГИБДД. В ведомстве подчеркнули, что данный документ — фейк.

Напомним, вчера Президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. «Призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе и прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт», — отметил Президент России.

Ранее «КВ» сообщали, что мэрия Казани опровергла раздачу повесток около станции метро. В ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в столице РТ на улице раздавали повестки тем, кто подходит под критерии частичной мобилизации.

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