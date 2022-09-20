 МВД РТ наградило челнинского студента за поимку преступника
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МВД РТ наградило челнинского студента за поимку преступника

Будущему юристу вручили благодарственное письмо.

Республика
20 сентября 2022  13:55
Автор:
Ольга Ильина

В Набережных Челнах 18-летнего студента Наиля Яруллина наградили благодарственным письмом министра внутренних дел РТ Артема Хохорина за помощь в задержании мужчины, подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

Юноша проходит практику в челнинском отделе полиции №3. Однажды Наиль встретил своих знакомых полицейских, которые рассказали ему, что разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении и поделились его приметами. Через время юноша заметил похожего мужчину – он узнал его со спины.    

«Я догнал мужчину и попросил повернуться. Однако тот лишь ускорил шаги, а, зайдя во двор одного из домов, побежал, - поделился Наиль. Позже он вызвал полицию, они и задержали подозреваемого, рассказали в пресс-службе МВД Татарстана.

Ранее «КВ» сообщали, что президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные награды России и республики 50 жителям, в числе которых защитники Отечества, творческие деятели, медработники, работники промышленных предприятий и благотворители. Вручение госнаград проходило в преддверии Дня республики. По словам Минниханова, этот день объединяет татарстанцев теплыми чувствами к Татарстану.

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