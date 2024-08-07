«Мы на финишной прямой»: Минниханов провел совещание по подготовке к саммиту БРИКС

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел заседание республиканского оргкомитета по подготовке к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани с 22 по 24 октября.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Минниханов подчеркнул, что в рамках подготовки к саммиту ведется большая работа по обеспечению безопасности, благоустройству города и подготовке инфраструктуры гостеприимства.

Для удобства горожан и обеспечения безопасности, 22-24 октября в Казани будут объявлены нерабочими днями.

В рамках подготовки к саммиту уже завершен ремонт 18 участков дорог, высажены новые деревья и кустарники, обновлены сети водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Благоустроены шесть общественных пространств, включая парк Тысячелетия, проток Булака, пешеходную улицу Баумана и площадь Тысячелетия.

Мэр Казани Ильсур Метшин сообщил, что работы по благоустройству продолжаются на двух объектах: входная группа парка Горького и приветственная стела «Казань».

Особое внимание уделяется подготовке инфраструктуры гостеприимства и обучению персонала гостиниц.

21 августа в Москве состоится заседание федерального оргкомитета, на котором будет дана оценка готовности республики к саммиту БРИКС.