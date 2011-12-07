Полевые работы в республике могут начаться раньше срока

В Доме правительства РТ с докладом о подготовке к весенним полевым работам выступил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Наиль Залаков. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как заявил Залаков, в связи с теплой зимой есть вероятность более раннего начала полевых работ. Осенью в республике посеяли порядка 494 тыс. га озимых культур, над которыми проводили мониторинг состояния службы Россельхозцентра на протяжении всего зимнего периода.

Он отметил, что их состояние в целом хорошее и гибели озимых пока не наблюдается. Но для формирования хорошего урожая очень важно на данный момент удобрить ослабленные растения.

По его словам, совместно с главами муниципальных районов сейчас планируется подготовка к проведению весенних полевых работ.