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Полевые работы в республике могут начаться раньше срока

Такое решение связано из-за аномального потепления.

В Доме правительства РТ с докладом о подготовке к весенним полевым работам выступил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Наиль Залаков. Об этом сообщает «Бизнес Online».

Как заявил Залаков, в связи с теплой зимой есть вероятность более раннего начала полевых работ. Осенью в республике посеяли порядка 494 тыс. га озимых культур, над которыми проводили мониторинг состояния службы Россельхозцентра на протяжении всего зимнего периода.

Он отметил, что их состояние в целом хорошее и гибели озимых пока не наблюдается. Но для формирования хорошего урожая очень важно на данный момент удобрить ослабленные растения.

По его словам, совместно с главами муниципальных районов сейчас планируется подготовка к проведению весенних полевых работ.

КВ
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