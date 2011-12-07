Активисты Татарстана очистили от мусора 3 тыс. км береговых линий республики

Активисты Татарстана уже очистили от мусора 3 тыс. км береговых линий республики. Все работу проводятся по федеральному проекту Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Сообщается, что количества мусора, вывезенного активистами, приравнивается к 19,5 куб. м. Всего в субботниках, организованных Минэкологии РТ, приняли участие более 150 тыс. человек.

Сотрудники Министерства призывают неравнодушных жителей республики принять участие в субботниках, следующие из которых состоятся на территориях:

— Озёра в Камских Полянах и Нижнекамске. Субботник пройдёт 2 июля.

— Озеро Лесное в Казани. Мероприятие пройдёт 9 июля.

— На Волге в Тенишево, 17 июля.

— Казанский пляж Локомотив, 30 июля.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что в Лаишевском районе Татарстана водолазами и волонтёрами был организован субботник по уборке мусора с дикого пляжа в Именьково.