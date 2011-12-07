Профессиональные дайверы и студенты убрали мусор на диком пляже в Лаишевском районе

В Лаишевском районе Татарстана водолазами и волонтёрами был организован субботник по уборке мусора с дикого пляжа в Именьково. Пляж является популярным местом отдыха, поэтому ранним утром на берегу уже было много отдыхающих.

Заместитель председателя регионального отделения Русского географического общества в Татарстане, вице-президент Федерации подводного спорта РТ Андрей Огарков рассказал, что мусора, оставленного прошлыми гостями, было очень много. Обширная зона проверялась на наличие опасных предметов на берегу, а под водой работу выполняли профессиональные дайверы, рекордсмены мира, добавил он.

В пресс-службе Лаишевского района сообщили, что в массовой уборке принимали участие студенты Лаишевского техникума, неравнодушные граждане и волонтёры. Было отмечено, что в целом эти активисты принимают участие в помощи жителям района, помогают пожилым, а зимой убирают снег с крыш и дворов.

Акция проводилась Министерством экологии РТ совместно с Русским географическим обществом, сообщает «Татар-информ».

Ранее «Казанские ведомости» писали, что водолазы обследовали пляж «Камское море» в Лаишево. В этом сезоне 37 пляжей в Татарстане проходят проверку на соблюдение условий безопасности.