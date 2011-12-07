Представители профсоюзов и Союза отцов станут наблюдателями на выборах в Госдуму в РТ

В Татарстане составлено соглашение между Общественной палатой РТ и представителями Федерации профсоюзов РТ и республиканского отделения Союза отцов. Суть соглашения в том, что члены организаций будут допущены до избирательных участков в качестве наблюдателей на предстоящих осенних выборах в Госдуму.

«Наблюдателем на выборах может стать любой гражданин. Мы отвечаем за защиту интересов избирателей на участках, обеспечиваем гласность, открытость и легитимность. В этой работе участвуют разные организации республики» — отметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она добавила, что важно обеспечить полную прозрачность избирательного процесса, поэтому члены профсоюза будут наблюдать за процессом изнутри.

Также она отметила, что в наблюдении поучаствуют разноплановые организации с разными задачами.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что Центризбирком РФ задействует цифровые технологии для предстоящих осенних выборов. Новые технологические введения призваны упростить голосование для избирателей.