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Центризбирком РФ задействует цифровые технологии для предстоящих осенних выборов

Новые технологические введения призваны упростить голосование для избирателей.

Для предстоящих осенних выборов в РФ Центризбирком внедрит новые цифровые средства. Новшества введут для упрощения и прозрачности процедуры голосования для избирателей, рассказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко на форуме избирателей «Мой голос».

По словам Шевченко, одно из нововведений — программа «Мобильный избиратель», позволить избирателям подать свой голос находясь в любом месте.

Также он рассказал, что в этом году Центризбирком добавил множество цифровых инструментов: видеофиксация хода голосования на участках, электронные комплексы обработки бюллетеней и др.

Спикер отметил, что официальный старт избирательной компании по выборам в Госдуму будет дан в ближайшее время.

Ранее «Казанские ведомости» писали, что тема цифровизации и удобства выборов была обсуждена на форуме «Мой голос» в Татарстане. Для того, чтобы посмотреть запись форума, нужно перейти по этой ссылке.

КВ
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